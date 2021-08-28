Канчельскис назвал наглостью поведение «Зенита»

Бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Кагчельскис раскритиковал предложение петербургского «Зенита» по лимиту на легионеров, передает Sport24.

Напомним, генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев предложил чтобы клубы, имеющие потребность в иностранном футболисте, могли выкупать одно или несколько мест у других команд, которым не нужны иностранные игроки.

«Это наглость со стороны «Зенита» — предлагать выкупать легионеров у небогатых клубов. Так нельзя. Видимо, они хотят окончательно в «ПСЖ» превратиться. Также это напоминает «Милан» и «Манчестер Сити» в свое время», — сказал Канчельскис.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме высказался о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).