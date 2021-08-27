УЕФА объявила лучшего игрока сезона 2020/21

Итальянский полузащитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» Жоржиньо признан лучшим игроком прошедшего сезона-2020/21 по версии УЕФА.

В составе лондонского клуба итальянец выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» (1:0). Также Жоржиньо стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии, победив в финале команду Англии в серии пенальти.

Приз итальянскому полузащитнику вручили 26 августа в Стамбуле на жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов — 2021/22.

Также претендентом на MVP сезона был полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне.

В голосовании за выбор лучшего игрока принимали участие: наставники 24 национальных сборных, принимавших участие в чемпионате Европы — 2020, тренеры 80 клубов, игравших на групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

Ранее главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2021/22.