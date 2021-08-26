Мостовой — о неудачном старте «Спартака» в РПЛ: фанаты создают такой фон

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о неудачном старте московского «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

«Если сегодня «Спартак» побеждает, он перемещается в верхнюю часть таблицы. Почему неудачный старт-то? Фанаты создают такой фон. После прошлого сезона все хотят видеть клуб наверху, поэтому все так и принимают результаты. Но при неудачном результате с «Сочи» не могу представить, что Витория покинет свой пост», — заявил Мостовой.

В матче шестого тура чемпионата России «Спартак» у себя дома принимает «Сочи». После 15 минут игры счет 0:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко критично высказался о людях, которые говорят об отставке главного тренера красно-белых Руя Витории со своего поста.