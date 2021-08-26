Слуцкий назвал поддержавшие отмену лимита на легионеров клубы РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал клубы, которые поддержали отмену лимита на легионеров в российском футболе.

Специалист заявил, что команда из столицы Татарстана поддержала полную отмену лимита.

«Полную отмену поддержали «Зенит», ЦСКА «Локомотив», «Краснодар», «Динамо». Я уже много лет выступаю за отмену этих ограничений. Российские футболисты должны конкурировать с иностранным игроками за место в стартовом составе на равных условиях», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее главный тренер «Ростова» Юрий Семин выступил против отмены лимита на легионеров.