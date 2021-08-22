Овечкин сравнил системы подготовки хоккеистов в России и США

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о системах развития молодых хоккеистов в России и США.

«Я вырос в Москве. В Петровском парке хорошие условия, но была нехватка льда. Всего одна площадка, а давали нам 45-50 минут. Чем могли, тем и пользовались. Если мы будем говорить о подготовке молодежи в России и в США, пройдет полдня. Понятно, что где-то лучше, а где-то хуже. Надо брать лучшее и совмещать.

Межсезонье у меня проходит по обычной системе. Скоро полетим обратно в США, чтобы там готовиться более плодотворно. Мы еще не общались с губернатором Тульской области. Пока что только дали мастер-класс. Всегда есть шанс вырастить олимпийских чемпионов. Главное, им воспользоваться», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

Овечкин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Вашингтон». Пресс-служба американского хоккейного клуба сообщила, что контракт рассчитан на пять лет и сумму $47,5 млн. В год Овечкин будет получать около $9,5 млн.

36-летний Овечкин мог стать самым звездным свободным агентом Национальной хоккейной лиги за много лет, если бы не подписал новый договор с «Вашингтоном» до 28 июля — дня официального открытия рынка в сильнейшей лиге мира.

Ранее Александр Овечкин объяснил свое решение стать инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».