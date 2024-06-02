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Серия взрывов прозвучала в Белгороде

РИА Новости: серия взрывов прозвучала в Белгороде, запущена сирена

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РИА Новости

Серия взрывов прозвучала в Белгороде. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Во время сигнала о ракетной опасности в Белгороде в районе Харьковской горы прозвучала серия взрывов в небе разной интенсивности, в домах дрожали стекла», — говорится в сообщении.

В мэрии также сообщили, что в городе запущена сирена ракетной опасности. Местным жителям рекомендовали спуститься в подвальное помещение или подземное пространство.

Прошлой ночью около 20 взрывов раздалось в небе над Белгородом после запуска сирены ракетной опасности.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщал, что украинский дрон врезался в многоквартирный дом в одном из спальных районов города Белгорода. По предварительной информации, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил остекление в пяти квартирах.

Ранее российские военные ликвидировали несколько воздушных целей под Белгородом.

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