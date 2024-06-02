Канада присоединится к инициативе США по Индо-Тихоокеанскому региону

Министр обороны Канады Билл Блэр на региональном форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что страна присоединится к инициативе США по оборонному и промышленному сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на трансляцию Международного института стратегических исследований (IISS).

«Я крайне рад подтвердить, что Канада присоединится к новой инициативе по устойчивости оборонно-промышленной базы в Индо-Тихоокеанском регионе, которая была ранее объявлена на этом форуме министром обороны [США] Ллойдом Остином», — заявил он.

Кроме этого, Блэр поблагодарил Остина за «несравненное лидерство» во всех уголках мира. Он добавил, что данная инициатива усилит коллективную безопасность Канады, США и партнеров, а также станет гарантом того, что страны смогут поддерживать инновации и снижать барьеры в общении и коллаборации.

До этого заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн заявил, что Индо-Тихоокеанская стратегия США является стратегией создания разногласий и военной конфронтации в регионе и не имеет будущего.

Ранее в военных кругах Китая осудили действия США в АТР.