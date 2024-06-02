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ВС России сорвали попытки усиления передовых позиций ВСУ

Бойцы группировки «Восток» ВС РФ сорвали попытки усиления передовых позиций ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения Восточной группировки Вооруженных сил РФ сорвали попытки усиления передовых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«В ходе активных действий подразделения группировки сорвали попытки усиления противником передовых позиций в районах Владимировки, Макаровки, Белогорья, Гуляйполя», — сказал он.

Он уточнил, что огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного и Макаровки.

До этого начальник пресс-центра группировки «Север» ВС РФ Сергей Зыбинский сообщил, что подразделения продолжили продвигаться вглубь обороны украинской армии.

По его словам, бои шли в районах населенных пунктов Нескучное, Синельниково, Юрченково, Липцы, Циркуны. Кроме того, российские военные отразили четыре контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

Ранее военный эксперт сообщил о вводе дополнительной группировки войск в зону СВО.

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