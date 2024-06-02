Россиянам рассказали, какие изменения ждут iPhone после интеграции с ChatGPT

По сообщению Bloomberg, Apple заключила соглашение с OpenAI, создавшей ChatGPT, об использовании их технологий искусственного интеллекта в новой линейке устройств компании. ИИ-инструменты станут доступны пользователям в новой версии ПО iOS 18. Некоторые эксперты считают, что iOS 18 станет «самым крупным обновлением» в истории iPhone. О том, какие именно нововведения стоит ожидать от внедрения ИИ на гаджетах Apple, «Газете.Ru» рассказал ИИ-эксперт и управленческий консультант Иван Гиганов.

«Интеграция ИИ откроет новые функции в основных встроенных приложениях Apple. В первую очередь, это касается «Сообщений», «Заметок» и «Почты», где появятся улучшенное автозаполнение текста, пересказ сообщений, генерация писем. В Safari ИИ будет предлагать пользователю краткий пересказ веб-страницы и отвечать на вопросы», — объяснил он.

Также, функционал будет включать обработку фотографий в «Галерее», откроется возможность транскрибирования аудиозаметок и управления iPhone взглядом.

«Помимо этого, на новый уровень выйдет голосовой помощник Siri. Будет улучшено выполнение множества задач, таких, как назначение встреч в календаре, составление списка покупок и так далее. С прошлого года Apple проводит тесты собственной большой языковой модели Ajax. По информации Apple Insider, Ajax подходит для генерации простых текстовых ответов «на устройстве», но более сложные ответы и диалоги требуют обработки на облачном сервере, для чего компания и рассматривает партнерство с OpenAI», — добавил специалист.

По словам Гиганова, важно отметить, что своим ключевым преимуществом Apple позиционирует повышенную конфиденциальность пользовательских данных. Компания анонсировала, что стремление обрабатывать как можно больше данных «на устройстве» будет лежать в основе новых ИИ-функций.

«Такой подход действительно безопаснее, поскольку данные остаются на iPhone, а не отправляются на облачные серверы для обработки, то есть даже нет потребности в подключении к интернету», — рассказал ИИ-эксперт.

Вероятно, как считает Гиганов, простые задачи, такие как сводка уведомлений, будут полностью выполняться на устройстве. Компания уже разработала более совершенные чипы для выполнения ИИ-задач и внедрит их в новую линейку устройств. Это позволит операциям ИИ на устройствах пользователей выполняться быстрее и экономить заряд батареи. Эти возможности будут доступны владельцам последних моделей Apple, тогда как пользователи предыдущих моделей, смогут использовать функционал ИИ при подключении к интернету. Это замотивирует покупателей «обновиться» до последней модели, по сообщению Bloomberg, самые продвинутые ИИ-инструменты на iOS 18 будут работать только на моделях начиная с iPhone 15 Pro.

«Более сложные задачи, такие как редактирование изображений, пересказ длинных новостных статей и создание развернутых ответов, потребуют обработки данных «в облаке». В дата-центры Apple устанавливает собственные чипы M2 Ultra, что по заявлениям компании позволит гарантировать конфиденциальность даже при выполнении ИИ-функций вне устройства», — заявил он.

Проблема конфиденциальности и безопасности данных становится все более актуальной по мере широкого внедрения ИИ в смартфоны. Apple построила сильную репутацию в области конфиденциальности благодаря таким функциям как App Tracking Transparency и App Privacy Reports.

«Многие покупают Apple именно из-за характеристик, связанных с конфиденциальностью. И компания это хорошо понимает. Но полагаясь на систему ИИ непосредственно «на устройстве», компания сталкивается с большей вероятностью возникновения ошибок в ответах ИИ, известных как «галлюцинации». Возможно, именно с этим связано решение компании представить возможности ИИ с пометкой «предварительная версия». По крайней мере, в бета-версии для разработчиков перед официальным запуском. Это указывает на то, что технология еще не полностью готова к применению», — резюмировал Гиганов.

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