Журова — о скандале с Авериной и Ашрам: многие считают, что это открытая война с Винер

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала инцидент, который произошел на Играх в Токио, когда российская гимнастка Дина аверина удостоилась лишь серебра в личном многоборье. Журова считает, что скандал вокруг несправедливого судейства в Токио похож на войну против главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер-Усмановой.

«Ряд людей в этом виде спорта считают, что принятое решение — открытая война с Винер. Они точно не скажут этого на публику. Но я допускаю, что в других странах между собой так говорят и, возможно, потирают руки. Но это не из-за Винер, а в целом из-за того, что хватит России уже столько раз выигрывать. Но если мы сильнее? Обидно за девчонок, потому что они оказались жертвами и заложницами турбулентностей, которые там происходят внутри», — приводит слова Журовой РБК.

Журова считает, что пересмотр результатов соревнований маловероятен, так как отказ от принятого решения фактически скажет о том, что судьи признали свою некомпетентность.

«Может быть, если бы их соперники еще хуже выступили, тогда оснований было бы меньше не дать им медали, но, так как они тоже достойно выступали и оказали достаточно серьезную конкуренцию, здесь у судей были основания», — сказала Журова.

Ране Федерация гимнастики Израиля прокомментировала заявление Международной федерации гимнастики (FIG) о судействе в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.