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Экс-защитник «Барселоны» заявил, что игрокам каталонцев запрещали трогать Месси на тренировках

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Reuters

Бывший защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо рассказал, что игрокам каталонского клуба запрещалось прикасаться на тренировках к экс-форварду команды Лионеля Месси.

«Нам не разрешалось трогать Месси на тренировках. Это звучит неправдоподобно, но это так. Он — величайший игрок всех времен, мы не хотели его травмировать», — приводит слова Тодибо Goal в Twitter.

В феврале этого года «Ницца» арендовала Тодибо у «Барселоны», а летом французы выкупили защитника за 8,5 миллиона евро. 10 августа французский «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее стало известно, что Месси и Неймар вместо матча «ПСЖ» улетели в гости к Суаресу в Испанию.

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Футбол. Чемпионат Испании
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