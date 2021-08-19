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Журова: главное, чтобы художественную гимнастику не убрали из программы Олимпиады

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о заявлении Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Такое случается в субъективном виде спорта, где есть судьи. Причем я сама видела разбор чуть ли не по элементам наших судей, у которых другое мнение. В таких видах так и будет. Главное, чтобы это не привело к тому, что их уберут из программы Олимпийских игр, потому что такие разговоры ходят, чтобы не было скандалов.

Мы однозначно останемся при своем мнении, федерация гимнастики при своем. Знаю, что были ситуации, когда выдавали две золотые медали. Может быть, исходя из этого скандала, тоже могли выдать две медали. Для нас Дина все равно чемпионка», — приводит слова депутата «СЭ».

Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики (FIG) осталась довольна судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

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