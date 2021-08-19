Легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что планирует приезжать в Белоруссию, передает «РБК-Спорт».

«Даже если я буду выступать за сборную Польши, это никак не помешает мне приехать домой к родителям, встретиться с ними, съездить в любимые места в Минске. Если я сменю спортивное гражданство, то буду представлять Польшу, но Белоруссия — это все равно мой дом, я буду возвращаться туда снова и снова», — сказала Тимановская.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в НОК Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.

Ранее белорусская бегунья Кристина Тимановская высказалась о санкциях США в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии.