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«Зенит» и ЦСКА объявили составы на матч РПЛ

«Зенит» и ЦСКА назвали составы на матч РПЛ, Акинфеев — в запасе

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Павел Бедняков/РИА Новости

Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА объявили стартовые составы на матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Голкипер и капитан армейского клуба Игорь Акинфеев остался в запасе, уступив место в воротах Владиславу Торопу.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Кассьерра, Артур.

ЦСКА: Тороп, Дивеев, Агапов, Мойзес, Виллиан, Обляков, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» после 27 туров национального первенства возглавляет турнирную таблицу. В активе подопечных Сергея Семака 51 балл. Московский клуб идет на девятой строчке, набрав 39 баллов.

Примечательно, что клубы встречались несколько дней назад — 2 мая ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1 в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 мая.

Ранее надежду российского футбола призвали не уезжать в Европу.

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