Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за неудач на Донецком и Харьковском направлениях пытаются остановить продвижение российских войск и открывают огонь по гражданской инфраструктуре. Своим мнением он поделился в разговоре с ТАСС.

По его словам, украинские военные нанесли удар дальнобойными ракетами по гражданской нефтебазе в Ровеньках. Мирошник отметил, что ВСУ неспособны что-либо противопоставить продвижению российских войск на указанных направлениях, поэтому они направляют свои силы на преступления против гражданских.

«Украинские боевики используют американское дальнобойное вооружение для нанесения болезненных ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Их цель ударами по гражданским остановить наше продвижение на фронте, но этого не произойдет», — сказал дипломат.

До этого директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявлял, что Вооруженные силы Украины активно используют поставляемое Великобританией вооружение для атак против российских регионов.

2 мая агентство Reuters опубликовало статью со словами министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по любым целям на территории РФ. Позже новость была удалена по причине «пересмотра определенных деталей». На следующий день на сайте появилась доработанная статья, но заявление Кэмерона осталось нетронутым.

Ранее в Донецке в результате атаки беспилотника пострадала женщина.