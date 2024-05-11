Двое молодых людей изнасиловали студента, который не дал себя ограбить

Во Франции двух юношей арестовали за разбойной нападение и изнасилование, сообщает Actu17.

Жестокое нападение на 25-летнего студента произошло в Ренне в ночь на 26 апреля. В темное время суток пострадавший возвращался домой из ночного клуба и столкнулся с двумя нападавшими. Они приказали ему снять деньги в банкомате, но мужчина отказался и немедленно избавился от телефона, чтобы не быть ограбленным.

Тогда злоумышленники избили жертву и якобы изнасиловали с помощью какого-то предмета. Потерпевший молодой человек получил в результате 21 день полной нетрудоспособности. Полиция тем времени установила личности двух предполагаемых преступников.

Ими оказались 18-летний юноша из Лиссабона и 17-летний подросток из Ренна. Как уточняется, первый уже известен полиции в связи с несколькими актами насилия, а второй не имеет судимостей.

Они оба признались в содеянном и были обвинены в вымогательстве с применением насилия, повлекшем полную утрату трудоспособности на срок более восьми дней, и изнасиловании с применением пыток. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

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