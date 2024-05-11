Экс-игрок «Ростова» призвал не винить во всех проблемах Карпина

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков после поражения команды от казанского «Рубина» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) призвал не винить во всех проблемах наставника ростовского клуба Валерия Карпина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В чемпионате команда уже ни за что не борется. Они в середине таблицы, как в болоте. Возможно, какой-то мотивации нет у части игроков. Не знаю с чем связывать эти поражения. Не стоит списывать все на Карпина. На поле выходят игроки. Те мячи, которые они сегодня пропускали — вина футболистов», — заявил Дьяков.

Встреча завершилась победой казанского клуба со счетом 3:1.

После этой победы «Рубин» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице национального первенства. В активе команды 41 очко. «Ростов» идет на восьмой позиции, набрав за 28 туров 40 очков.

В следующем туре казанская команда на выезде сыграет с московским «Спартаком». Матч состоится 19 мая, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. «Ростов» дома в тот же день примет калининградскую «Балтику», их матч начнется в 16:15 по московскому времени.

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