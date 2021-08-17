Малафеев считает, что вопрос возвращения в сборную находится в руках Дзюбы

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о невызове форварда Артема Дзюбы на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова передает «Чемпионат».

По его словам, главный тренер сборной России Валерий Карпин будет пытаться привить национальной команде комбинационный и атакующий стиль.

«В целом, отталкиваясь от тех игроков, которые были выбраны для участия в сборе, нас ждет немного другой футбол в исполнении сборной. При таких раскладах игроки типа Дзюбы могут не вписываться в плены главного тренера.

Но все в руках Дзюбы», — отметил Малафеев.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

1 сентября россияне сыграют против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что комментатор Георгий Черданцев упрекнул тренерский штаб Станислава Черчесова в отсутствии замены голкиперу Игорю Акинфееву.