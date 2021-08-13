Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Решившая стать депутатом Виктория Дайнеко пожаловалась на травлю 09:57
Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже возросло до двух 09:55
Затонувший в озере на Камчатке вертолет обнаружен на глубине около 110... 09:54
Олимпийская чемпионка рассказала об отношениях с синхронистками из Украины 09:51
Сериал про Губку Боба получит продолжение 09:48
Синоптик рассказал, когда начнется новая климатическая эпоха 09:44
У главного конструктора модуля «Наука» Кузнецова произошел инсульт 09:41
Стало известно, сколько будет зарабатывать Соболев по новому контракту со... 09:26
Губернатор Воронежской области рассказал о принятых мерах после взрыва автобуса 09:20
Расходы на школьные товары для девочек выросли почти на 15% 09:02
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Российская гребчиха о словах американки: нужно работать над собой, если не умеет проигрывать

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
@megankalmoe/Instagram/Reuters

Российская гребчиха Елена Орябинская рассказала о скандальных высказываниях представительницы США Меган Калмо на Олимпийских играх — 2020.

Напомним, после того, как россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого Калмо сказала: «Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром, — противное чувство. Все это по-настоящему разочаровывает, я сочувствую другим спортсменам в финале А».

«На гребном канале не чувствовалось какого-то особого отношения к нам, там у всех было спортивное настроение, все были сконцентрированы на своих экипажах и тренировках. То, что после гонок амерканка сделала такой комментарий, для меня было удивительно.

Если человек не умеет проигрывать, то ему нужно поработать над собой. И выигрывать, и проигрывать нужно достойно» – приводит слова Орябинской «Матч ТВ».

Ранее российский пловец Иван Гирев рассказал об отношении в национальной команде на Играх в Токио к высказываниям представителя США Райана Мерфи в адрес Евгения Рылова.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Как будто дом взорвался». Что известно об инциденте с автобусом в Воронеже
В Воронеже при взрыве в автобусе пострадали 18 человек
«Блокада может привести к восстанию»: чем санкции по калию грозят Лукашенко
В декабре Литва прекратит транзит белорусских калийных удобрений
Долги россиян в долларах и евро побили антирекорд
Сумма заимствований россиян в валюте впервые опустилась ниже 100 млрд рублей
Минздрав: трое пассажиров взорвавшегося автобуса находятся в тяжелом состоянии
Проценко предупредил о длительности постковидного синдрома
В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 5,4
Метеоролог заявил, что в России установился «новый климат»
Новости и материалы
Решившая стать депутатом Виктория Дайнеко пожаловалась на травлю
Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже возросло до двух
Затонувший в озере на Камчатке вертолет обнаружен на глубине около 110 метров
Олимпийская чемпионка рассказала об отношениях с синхронистками из Украины
Сериал про Губку Боба получит продолжение
Синоптик рассказал, когда начнется новая климатическая эпоха
У главного конструктора модуля «Наука» Кузнецова произошел инсульт
Стало известно, сколько будет зарабатывать Соболев по новому контракту со «Спартаком»
Губернатор Воронежской области рассказал о принятых мерах после взрыва автобуса
Расходы на школьные товары для девочек выросли почти на 15%
Американский дипломат оценил деятельность Байдена в противостоянии России
Российский пловец рассказал, как в сборной отнеслись к словам американца о победе Рылова на ОИ
Экс-депутат Рады рассказал о чувстве стыда за Зеленского
«ЭРА-ГЛОНАСС» могут подключить к европейской Galileo
Эксперт раскрыла способ спасти залитый напитком ноутбук
Губерниев: думал, наш клубный футбол оттолкнется от дна, но мы завязли еще больше
Во взорвавшемся автобусе не нашли следов взрывчатых веществ
Переход Месси не сделал состав «ПСЖ» самым дорогим в мире, французы — вторые
Все новости
Спутниковая группировка Galileo проявится в России
К «ЭРА-ГЛОНАСС» подключат европейские спутники Galileo
«Так же, как учебники»: депутаты предложили предоставлять школьную форму бесплатно
В Госдуме считают, что цены на школьную форму необходимо зафиксировать
«На грани краха». Талибам* осталось 150 км до Кабула, американцы готовятся к эвакуации
Талибы* объявили о захвате пяти крупных городов, включая Герат и Кандагар
«Отказались от полиграфа»: кто продырявил МКС
В космической отрасли рассказали о просверлившем МКС человеке
Не для всех: электромобили запустят в пилотных регионах
На запуск электрокаров в нескольких регионах потратят 43 млрд рублей
«Разжигали межнациональную рознь»: в Россию запрещен въезд Вагабзаде и Ахметову
Экс-послу Азербайджана Вагабзаде запретили въезд в Россию за оскорбления русских
Угрозы, уход со сцены и психбольница: как движется дело об опеке Бритни Спирс
Судье по делу Бритни Спирс угрожают убийством
Российские водители бросают пить
Аварийность в России за полгода упала на 7%
«Опасный период»: как будет развиваться ситуация с COVID-19 осенью
Академик РАН призвал ужесточить контроль за ношением масок в сентябре
Без пиццы и денег: как не стать жертвой мошенников при заказе еды
В пиццериях подсчитали убытки от фишинговых сайтов
«Хранить бережно»: глазурь от свадебного торта принцессы Дианы продали за £1850
Финальная цена куска торта со свадьбы леди Дианы вчетверо превысила первоначальную
«Позорный акт»: Польша лишает жертв Холокоста имущества
Федерация еврейских общин России обвинила польские власти в антисемитизме
В Воронеже взорвался автобус, есть погибшая и раненые
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях