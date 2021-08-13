Российская гребчиха о словах американки: нужно работать над собой, если не умеет проигрывать

Российская гребчиха Елена Орябинская рассказала о скандальных высказываниях представительницы США Меган Калмо на Олимпийских играх — 2020.

Напомним, после того, как россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого Калмо сказала: «Смотреть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром, — противное чувство. Все это по-настоящему разочаровывает, я сочувствую другим спортсменам в финале А».

«На гребном канале не чувствовалось какого-то особого отношения к нам, там у всех было спортивное настроение, все были сконцентрированы на своих экипажах и тренировках. То, что после гонок амерканка сделала такой комментарий, для меня было удивительно.

Если человек не умеет проигрывать, то ему нужно поработать над собой. И выигрывать, и проигрывать нужно достойно» – приводит слова Орябинской «Матч ТВ».

Ранее российский пловец Иван Гирев рассказал об отношении в национальной команде на Играх в Токио к высказываниям представителя США Райана Мерфи в адрес Евгения Рылова.