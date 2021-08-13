Месси: «Реалу» и «Барселоне» будет тяжело

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился мнением о будущем чемпионата Испании, которая за последние годы потеряла большое количество звезд.

«Важную роль в лигах играют команды. «Барселона» и «Реал» все еще там, а также в Ла Лиге выступают «Севилья», «Валенсия» и «Атлетико». Это топ-клубы. Команды всегда остаются, и это не зависит от того, что какие-то игроки ушли.

Ла Лига – это все еще большой и важный турнир. Игроки уходили и раньше, но клубы сохраняли свое величие. Они продолжали существовать и показывать результаты. «Реалу» и «Барселоне» будет тяжело, но через несколько лет они вернутся. Тогда у них и появятся новые большие звезды испанского футбола», – цитирует Месси AS.

Напомним, 10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее Мбаппе опубликовал совместное фото с Месси.