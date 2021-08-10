Кабаева впервые за несколько лет появилась на телевидении

Российская гимнастка Алина Кабаева впервые за три года появилась на телевидении.

В эфире телеканала «Россия 1» она обсудила спорное судейство на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) в личном многоборье у «художниц».

«То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, это, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля», — сказала Кабаева.

Олимпийская чемпионка считает, что скандальная ситуация не связана с работой судей из западных стран.

«Вы знаете, многие виды спорта судят судьи из стран НАТО, и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень», — добавила Кабаева.

Ранее Кабаева отреагировала на слова бывшей спортсменки Ляйсан Утяшевой о том, что израильтянка Линой Ашрам «вырвала у российской спортсменки» Дины Авериной победу на Олимпиаде — 2020 в Токио.