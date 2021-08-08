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Олимпиада 2020

Познер об Олимпиаде-2020: мы заслужили наказание за допинговый скандал

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Известный телеведущий Владимир Познер высказался о выступлении российской команды на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Я полагал, что по медальному зачету мы будем либо на четвертом, либо на пятом месте. Если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвертыми. Мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами.

Художественная гимнастика, спортивная гимнастика — нет очевидного результата, как в беге или прыжках в длину. Человек судит, но это десятые и сотые доли балла. Могут быть личная симпатия, антипатия, которые также влияют на человека. Люди есть люди. Я считаю, что это было несправедливо по отношению к Авериным», — приводит слова Познера «Матч ТВ».

Также телеведущий затронул тему допинга в российском спорте.

«Возможно, это политика. И наверняка есть такие люди, которые будут утверждать, что это плохое отношение к России, но мы же этого никогда не узнаем. Американская спортсменка намекала на допинговые скандалы. Я эту реакцию понимаю, но я ее не поддерживаю.

Вообще тот скандал, который связан с допингом в России, был всеобщим. Я разговаривал со многими людьми, которые имеют отношение к спорту в нашей стране, и они все признаются, что широко допинг применялся. Когда это было обнаружено— мы это отрицали, мы врали, обманывали. Ну и что вы хотите?

Мы заслужили такое отношение. На мой взгляд, недостаточно, непублично, непонятно, как были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним. Я не читал нигде, что эти люди были наказаны — это пытались тихо-мирно спрятать. Это неправильно.

Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх-2024 все вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим», — сказал Познер.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов сделал необычный подарок спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву.

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