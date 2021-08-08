Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Минздрав контролирует ситуацию с детьми, отравившимися в поезде Мурманск-Адлер 19:49
Хаджи — об уходе Попова из «Спартака»: в таких условиях никто не захочет... 19:46
Эйсмонт: Лукашенко предавали люди, для которых было очень немало сделано им лично 19:45
Гитарист Queen Брайан Мэй заявил о планах снять продолжение «Богемской... 19:38
Захарова назвала антисудейством скандал в художественной гимнастике... 19:32
Осужденного в России американца Уилана освободили из штрафного изолятора... 19:14
В Белоруссии заявили об отказе литовских пограничников оказать помощь беженцам 19:08
Глава СПЧ посоветовал Милонову «следить за языком» после слов депутата... 19:07
EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и курортами Египта с 9 августа 19:05
Чемпион Олимпиады-2020 подарил Губерниеву картину, нарисованную мамой 18:53
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Французский бегун намеренно опрокинул ряд бутылок с водой в время марафона на ОИ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Французский марафонский бегун Морхад Амдуни намеренно опрокинул целый ряд бутылок с водой на одной из станций гидратации на олимпийской дистанции в марафонском беге, прежде чем схватить последнюю для себя.

Инцидент, заснятый на камеру на отметке 28 километров получил широкую огласку в социальных сетях.

При температуре, приближающейся к 30 градусам, и уровне влажности более 80 процентов, более четверти участников марафонского бега среди мужчин были вынуждены сойти с дистанции.

Таким образом, уровень гидратации каждого спортсмена имел решающее значение для их шансов выступить на пике.

Француз в итоге финишировал 17-м. Победу одержал кениец Элиуд Кипчоге. Дистанцию в 42 км ему удалось пробежать за 2 часа 8 минут и 38 секунд. Второе место у представителя Нидерландов Абди Нагейе со временем 2:09:58, замкнул тройку лучших бельгиец Башир Абди (2:10:00).

Ранее сообщалось, что глава Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил об официальном закрытии летних Олимпийских игр – 2020 в Токио.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Первые случаи — в ноябре 2019-го»: США обвинили в сокрытии информации по COVID-19
В Китае считают, что коронавирус в США мог появиться раньше, чем в Ухане
«Пусть перестанут есть допинг»: в Израиле отреагировали на жалобы гимнасток России
В Японии посчитали постыдным «явное нежелание судей» отдать победу Дине Авериной
0:0
Столичное дерби: «Динамо» против ЦСКА. LIVE
РПЛ. 3-й тур. «Динамо» — ЦСКА. ОНЛАЙН
EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и курортами Египта с 9 августа
Глава СПЧ посоветовал Милонову «следить за языком» после слов депутата о стерилизации геев
Очевидцы засняли, как смерч разрушил пляж в Новороссийске
Власти Великобритании из-за нехватки еды в магазинах обратятся за помощью к армии
Новости и материалы
Минздрав контролирует ситуацию с детьми, отравившимися в поезде Мурманск-Адлер
Хаджи — об уходе Попова из «Спартака»: в таких условиях никто не захочет работать
Эйсмонт: Лукашенко предавали люди, для которых было очень немало сделано им лично
Гитарист Queen Брайан Мэй заявил о планах снять продолжение «Богемской рапсодии»
Захарова назвала антисудейством скандал в художественной гимнастике на Играх-2020
Осужденного в России американца Уилана освободили из штрафного изолятора в колонии
В Белоруссии заявили об отказе литовских пограничников оказать помощь беженцам
Чемпион Олимпиады-2020 подарил Губерниеву картину, нарисованную мамой
Талибы* захватили третью провинциальную столицу Афганистана на этой неделе
Уренгойский завод «Газпрома» возобновил прием конденсата после аварии
Экс-администратор «Спартака» — о Салиховой: женщина в бизнесе — это катастрофа
В Башкирии по обвинению в убийстве арестовали депутата
Умерла старейшая белорусская писательница Елена Василевич
Хоркина назвала недалекими людей, травящих украинскую легкоатлетку за фото с россиянкой
Главный инфекционист США призвал прививаться, чтобы остановить мутирование вируса
Семин рассказал, что чувствует перед первым матчем в качестве тренера «Ростова»
Американский антипрививочник перед смертью призвал вакцинироваться от COVID-19
Украинскую легкоатлетку вызвали в Минобороны из-за фото с российской спортсменкой на Играх
Все новости
Дракон, Центавр, Резец. В ВОЗ подбирают названия новым штаммам коронавируса
Новые штаммы коронавируса могут обозначать названиями созвездий вместо имен богов
«Лейтенант ВСУ обнимается с капитаном ВС РФ»: Магучих затравили в соцсетях
Прыгунью Магучих вызвали на беседу в Минобороны Украины после фото с Ласицкене
«Повторение Вьетнама»: что НАТО будет делать с Афганистаном
Готовы ли ключевые страны НАТО к взаимодействию с талибами*
Устрицы из баклажанов: как веганы едят то, что им нельзя
Из чего делают веганские деликатесы, которые не могут быть растительными
Гузель Закирова — художница из Казахстана, которая воспевает красоту и силу уйгурской женщины
Как художница из Казахстана обрела свои корни в Китае
Машина улетела в кювет. В Армении погиб российский военный
Военнослужащий базы РФ в Армении погиб при ДТП, еще четверо пострадали
В Литве рассказали о стрельбе на границе с Белоруссией. Минск ответил
В Белоруссии объяснили стрельбу на границе с Литвой
«Пляжи опустели, отели закрываются»: как Краснодарский край может вернуть туристов
В РСТ призвали властей Кубани скорректировать ограничения для туристов
Ямада отдал приказ. Стало известно, когда Япония начала готовиться к войне с СССР
ФСБ впервые рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с Советским Союзом
Багги от Morgan: деревянный каркас и технологии из 1930-х
Morgan выпустил раллийный автомобиль — с турбомотором BMW и каркасом из ясеня
Автобус перевернулся в Турции, погибли 15 человек
Среди пострадавших и погибших при аварии с автобусом в Турции нет россиян
Киберврачи не нужны: россияне выступили против искусственного интеллекта в клиниках
44% россиян не готовы доверить искусственному интеллекту лечение людей
«Игры надежды»: в Токио закрылась Олимпиада
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях