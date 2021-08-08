Французский бегун намеренно опрокинул ряд бутылок с водой в время марафона на ОИ

Французский марафонский бегун Морхад Амдуни намеренно опрокинул целый ряд бутылок с водой на одной из станций гидратации на олимпийской дистанции в марафонском беге, прежде чем схватить последнюю для себя.

Инцидент, заснятый на камеру на отметке 28 километров получил широкую огласку в социальных сетях.

При температуре, приближающейся к 30 градусам, и уровне влажности более 80 процентов, более четверти участников марафонского бега среди мужчин были вынуждены сойти с дистанции.

Таким образом, уровень гидратации каждого спортсмена имел решающее значение для их шансов выступить на пике.

Француз в итоге финишировал 17-м. Победу одержал кениец Элиуд Кипчоге. Дистанцию в 42 км ему удалось пробежать за 2 часа 8 минут и 38 секунд. Второе место у представителя Нидерландов Абди Нагейе со временем 2:09:58, замкнул тройку лучших бельгиец Башир Абди (2:10:00).

Ранее сообщалось, что глава Международного Олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил об официальном закрытии летних Олимпийских игр – 2020 в Токио.