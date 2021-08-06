Россиянин, завоевавший золото Игр-2020, рассказал об укусах соперника в финале

Российский борец вольного стиля Завур Угуев рассказал о победной схватке с представителем Индии Кумаром Рави (7:4) в финале Олимпийских игр — 2020 в Токио в весовой категории до 57 кг.

«Пока не чувствую эмоций. Долго я шел к этой медали, и теперь она у меня в руках. Наверное, осознаю эту победу, когда приеду домой и отдохну.

Во время поединка, когда я взял его за голову, он хотел укусить меня за пальцы или что-то в этом роде. Но это мелочи, ерунда. Я сказал судье, что он кусается, показал кровь на руке», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

На старте турнира Угуев победил представителя США Томаса Патрика Гилмана — 5:4. В 1/4 финала — Гуломжона Абдуллаева из Узбекистана (счет 6:6 — победа россиянина по последнему результативному действию), а в полуфинале вышел победителем в бою с Резой Атринагарчи из Ирана (8:3).

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российский боксер Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, завоевал золото Олимпийских игр — 2020 в Токио.