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Олимпиада 2020

МИД Польши сообщил о прилете легкоатлетки Тимановской в Варшаву

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@kristi_timanovskaya/Instagram

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач сообщил о прилете в Варшаву белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской.

«Тимановская благополучно приземлилась в Варшаве. Я хочу поблагодарить весь дипломатический персонал, который безупречно спланировал и обеспечил ее безопасное путешествие. Польша продолжает проявлять солидарность и поддержку», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter политика.

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию и боится возвращения в страну.

Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин считает, что на родине легкоатлетку могли посадить за критику в тюрьму.

Ранее сообщалось, что самолет с Тимановской на борту не полетел над Белоруссией.

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Олимпиада 2020
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