Плющенко раскритиковали за поддержку американской гимнастки Байлз

Двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко раскритиковали за поддержку четырехкратной победительницы Игр Симоны Байлз.

Ранее американка снялась с большей части соревнований из-за психологических проблем. Бывший фигурист опубликовал в Instagram пост со словами поддержки спортсменки, однако подписчики россиянина не оценили это.

«Как вообще можно поддерживать спортсменку, которая открыто принимает запрещенные препараты, якобы по медицинским показаниям они ей необходимы?» — написала одна из поклонниц фигуриста.

«Она на психостимуляторе с детства, а это серьезные таблетки и серьезный период. И нечего жалеть ту, которая за счет терапевтических исключений побеждала», — отметила еще одна подписчица экс-спортсмена.

Плющенко ответил критикам, что у Байлз есть официальное разрешение на применение препарата от Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Американские врачи посчитали, что справки от WADA хватит для ввоза этого препарата в Японию, а оказалось, что нет, надо было согласовывать заранее. Спортсмены не роботы, они – люди! Терапевтические исключения есть у многих спортсменов в мире!» — написал двукратный олимпийский чемпион.

Плющенко отметил, что американка является величайшей гимнасткой современности.

«Только люди, которые никогда не были в профессиональном спорте, могут так узко мыслить о спорте и спортсменах», – добавил Плющенко.

Ранее депутат Госдумы заявил, что американке Байлз нельзя выступать на Олимпиаде.