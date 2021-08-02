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Олимпиада 2020

Стали известны причины тревоги белоруски перед попыткой властей депортировать ее с ОИ

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Issei Kato/Reuters

Координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал, почему легкоатлетка Кристина Тимановская тревожилась, когда узнала, что ее собираются депортировать на родину.

«Она планировала выйти на все старты, оставалась в Токио, хотя тревога у нее была. Сегодня к ней пришли представители НОК и сказали, что у нее есть 10-15 минут, чтобы собраться, потому что нужно ехать в Минск. Это насильственная депортация. Она понимала, что, если ее показали по госканалам, то это уже очень тревожный знак, она беспокоилась за жизнь и безопасность и сделала правильный шаг, обратившись в полицию», — приводит слова Опейкина «Лента.ру».

Ранее Кристина Тимановская рассказала, что боится попасть в тюрьму по приезду на родину с Олимпиады в Токио.

Напомним, белорусская делегация сняла спортсменку со всех олимпийских соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны. Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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Олимпиада 2020
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