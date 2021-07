Призерка Олимпиады попалась на допинге накануне старта на Играх-2020

Бронзовая призерка летних Олимпийских игр 2008 года по легкой атлетике Блессинга Окагбаре из Нигерии отстранена от соревнований Олимпиады в Токио из-за положительного допинг-теста. Об этом сообщает пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике в Twitter.

По информации источника, в крови африканской бегуньи был обнаружен препарат, влияющий на гормон роста. Данное вещество находится в запрещенном списке Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2021 года.

Окагбаре сдала тест 19 июля. Вчера спортсменка в квалификации пробежала стометровую дистанцию за 11,05 секунды. Сегодня она должна была принимать участие в полуфинальном забеге.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась по поводу слов американской гребчихи Меган Калмо, заявившей о том, что ей противно видеть российских спортсменов на пьедестале почета Олимпийских игр в Токио.

The AIU has provisionally suspended Blessing Okagbare of Nigeria, with immediate effect after an out-of-competition sample collected from the sprinter tested positive for human Growth Hormone, a prohibited substance on the 2021 WADA Prohibited List.

