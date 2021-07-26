На баскетбольном турнире Олимпиады установили два исторических рекорда и рекорд века

Словенский баскетболист Лука Дончич в матче группового этапа Олимпийских игр — 2020 с Аргентиной (118:100) набрал 48 очков (18/29 с игры), 11 подборов, 5 передач и 3 блок-шота.

Дончич показал лучшую в истории результативность для игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на Играх.

Помимо этого, в активе словенца больше всего набранных очков в дебютном матче на Олимпиаде. Лука показал вторую результативность на Олимпиаде в истории после бразильца Оскара Шмидта, набравшего 55 очков в матче с Испанией в 1988 году.

Дончич — первый игрок в XXI веке, набравший более 40 очков на Олимпиаде. В последний раз это делал Шмидт в 1996 году. Баскетболиста заменили за четыре минуты до конца встречи, что не позволило побить рекорд Шмидта. Дончич провел на площадке 31 минуту.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что Софья Великая вслед за Софией Поздняковой вышла в финал в соревновании саблисток на Олимпийских играх — 2020 в Токио.