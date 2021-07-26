Россия потеряла одну позицию в медальном зачете Олимпиады

Австралия обошла Россию в медальном зачете летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

26 июля пловчиха Ариарне Титмус завоевала золото на дистанции 400 м вольным стилем и вывела свою команду на пятое место. Теперь в активе австралийских спортсменов две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды. У российских атлетов, располагающихся на шестой строчке, одно золото, четыре серебра и две бронзы.

Лидирует в медальном зачете Китай (6-2-5).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее было опубликовано расписание финалов на 26 июля на Олимпийских играх в Токио.