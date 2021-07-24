Актер Баринов назвал назначение Карпина в сборную России прыжком без страховки

Народный артист России Валерий Баринов поделился мнением о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды.

«Когда в сборной работает тренер, совмещающий работу в клубе, претендующем на чемпионство, — это понятно. «Ростов» же, при всем уважении, не может быть базовой командой сборной. Если «Ростов» выйдет против Хорватии, то результат будет плачевным. Поэтому Карпину нужно сразу серьезно заниматься сборной, тем более что времени у него нет.

Я не против совмещения, но тогда это должен быть специалист, возглавляющий команду-чемпиона, в которой пять-шесть игроков могут призваться в национальную команду. А сейчас в «Ростове» кого можно вызвать в сборную, кроме самого Карпина? Это прыжок без страховки», — приводит слова актера «СЭ».

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с наставником «Ростова» до 31 декабря 2021 года. Карпин будет совмещать должности в «Ростове» и сборной.

Ранее экс-футболист московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что главным тренером сборной России должен был стать Сергей Семак.