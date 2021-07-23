Канделаки посоветовала Уткину почитать о вреде хронического употребления алкоголя

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила журналисту Василию Уткину, который прокомментировал результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного популярности спорта в России.

По результатам опроса 97% россиян не знают имени ни одного отечественного спортсмена, участвующего в Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Смеюсь: Вася Уткин вооружился опросом ВЦИОМа, чтобы в очередной раз сказать, что все проблемы нашего спорта сводятся к Тине Канделаки. Василий почитал бы о вреде хронического употребления алкоголя, вызывающего некроз участков головного мозга, гибель его нейронов и нарушение когнитивных способностей», — написала Канделаки в Telegram.

Также Канделаки отметила, что о том, насколько «Матч ТВ» поднял интерес к спорту, легко судить по количеству западных и российских игроков, участвующих сейчас в тендерах на показ спортивных событий в России.

«Все шесть лет существования «Матч ТВ» его бывшие коллеги работают, делают карьеру и растут. Но ни одна другая компания, претендующая на показ спорта в телевизионном эфире или в диджитале, не взяла Василия на работу», — добавила она.

Ранее Уткин потроллил Канделаки за слова о раскрутке спорта в России.