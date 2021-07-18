Валуев объяснил, почему в РПЛ нужно оставить лимит на легионеров

Депутат Государственной думы России Николай Валуев высказался о возможной отмене лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Конечно, хотелось бы, чтобы уклон был в сторону наших футболистов, но мы не получим быстрого результата, если начнем использовать меньше легионеров. А в первое время так вообще скатимся в еврокубках. Так что думаю, лимит стоит оставить таким, какой он есть», — сказал Валуев.

Напомним, с сезона-2020/21 клубы могут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов. При этом ограничений по количеству легионеров на поле нет, все восемь иностранцев могут находиться на поле одновременно.

Ранее руководитель компании Hypercube Питер Ньювенхейс предложил отменить лимит на легионеров в российском футболе. Нидерландская компания проанализировала российский футбол по заказу Российского футбольного союза (РФС) и разработала реформы.