Комментатор Орлов считает, что российский хоккей стоит на одном уровне с НХЛ

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об уровне российского хоккея. Орлов вспомнил советские времена, когда известные канадские хоккеисты приезжали тренироваться в Москву, чтобы перенять опыт.

«Почему у нас столько олимпийских чемпионов? Потому что наши тренеры – выдающиеся люди не только страны, но планеты. Их ученики побеждали на всевозможных крупнейших соревнованиях, а мы понимаем, как это сложно, как надо подготовиться. Ребята и девушки, которые становились олимпийскими чемпионами, они становились лучшими в мире на тот день, на тот час. Все эти технологии, которые используются нашими тренерами, спортсменами.

Какой хоккей мы придумали, что он не уступает НХЛ? Мы параллельно развивались, сколько сейчас русских ребят играет в НХЛ, которая более организованна, более денежна, но мы с ними на равных играем. А это наши тренеры: Тарасов, Чернышев, Бобров, Юрзинов, Тихонов – целая группа большая, которая создавала наш хоккей. Это люди мирового класса, мировых стандартов.

Знаменитый Скотти Боумен приезжал учиться в Советский союз, Уэйн Гретцки, еще будучи юношей, тренировался в ЦСКА. Они ехали специально сюда, понимали, что нужно что-то перенять. То есть спорт всегда был мирового уровня, да и сейчас наши спортсмены добиваются высочайших результатов. Спорт – та отрасль, которой наша страна должна очень гордится», – цитирует Орлова Sport24.

Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о назначении нового главного тренера сборной России.