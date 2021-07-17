Тренер сборной России оставил команду и ушел смотреть матч Евро по регби с трибуны

Тренер сборной России по регби-15 Лин Джонс принял решение посмотреть матч чемпионата Европы против Португалии с трибуны.

Вместе со своими помощниками валлийский специалист расположился на верхнем ярусе трибун, откуда лучше видно происходящее на поле и командные перестроения. Джонс руководит сборной оттуда и уже заменил двух игроков.

В данный момент португальцы ведут в матче со счетом 17:0. Штрафной удар и две попытки реализовал Самуэль Маркес, принеся команде семь очков, а также по одной попытке совершили Томаш Эпплотон и Жоау Гранате, которые заработали еще десять баллов для сборной Португалии.

Ранее капитан сборной России по регби пообещал сыграть на Евро лучше, чем команда Станислава Черчесова на футбольном чемпионате Европы.