Тренер сборной России оставил команду и ушел смотреть матч Евро по регби с трибуны

Тренер сборной России по регби-15 Лин Джонс принял решение посмотреть матч чемпионата Европы против Португалии с трибуны.
Вместе со своими помощниками валлийский специалист расположился на верхнем ярусе трибун, откуда лучше видно происходящее на поле и командные перестроения. Джонс руководит сборной оттуда и уже заменил двух игроков.
В данный момент португальцы ведут в матче со счетом 17:0. Штрафной удар и две попытки реализовал Самуэль Маркес, принеся команде семь очков, а также по одной попытке совершили Томаш Эпплотон и Жоау Гранате, которые заработали еще десять баллов для сборной Португалии.
Ранее капитан сборной России по регби пообещал сыграть на Евро лучше, чем команда Станислава Черчесова на футбольном чемпионате Европы.
Тренер сборной России по регби Лин Джонс вместе с помощниками следит за игрой Евро против португальцев с трибуны. Непривычно видеть такое: в футболе тренеры обычно работают с кромки поля. pic.twitter.com/5MRKkpXq9R— Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) July 17, 2021