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Газзаев: российские футболисты по-прежнему жили чемпионатом мира

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РИА Новости

Бывший главный тренер московского ЦСКА и киевского «Динамо» Валерий Газзаев поделился мыслями об атмосфере в сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Важно, чтобы у сборной были правильные ценности. Еще до Евро-2020 многие говорили: выйдем из группы — и слава богу. Ну разве это подход?! Вот представьте, обстоятельства сложились бы чуть иначе и мы с такой игрой оказались бы в плей-офф. И что, все бы сразу начали хлопать в ладоши и так же поздравлять, как это происходило на мировом первенстве?

У меня сложилось впечатление, что игроки по-прежнему жили чемпионатом мира. Здесь, наоборот, мы вынуждены говорить о завышенной оценке достигнутого результата. Аплодировать в футболе нужно за призовые места. И ни в коем случае нельзя жить прошлыми заслугами», — передает слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро-2020, заняв четвертое место в своей группе. Российская команда потерпела поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Также россияне смогли обыграть сборную Финляндии (1:0). 8 июля Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с главным тренером Станиславом Черчесовым. В настоящее время РФС находится в поисках нового наставника национальной команды.

Ранее Газзаев выступил против иностранного тренера в сборной России.

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