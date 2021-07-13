Хоккеисты «Тампы» повредили Кубок Стэнли

Хоккеисты клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» повредили Кубок Стэнли, который вручается победителю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У награды помята нижняя часть.

Напомним, 12 июля состоялся чемпионский парад «молний», часть которого была отменена из-за сильного ветра и ливня. В ходе мероприятия команда на катерах и яхтах проплыла по реке Хиллсборо, а затем отправилась в парк, который находится недалеко от домашней арены «молний». Из-за сильного ливня и ветра болельщики команды были вынуждены прятаться в укрытиях. Решение об отмене мероприятия приняла команда.

Для «Тампы» этот Кубок Стэнли стал третьим в истории клуба. Команда завоевывала трофей в 2004, 2020 и 2021 годах.

На пути к Кубку «Тампа» одержала победы над «Флоридой Пантерз» (4-2), «Каролиной Харрикейнз» (4-1) и «Нью-Йорк Айлендерс» (4-3).

Для команды, основанной в 1992 году, это третья победа в Кубке Стэнли.

Двукратными обладателями Кубка Стэнли стали трое россиян: голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров.

Ранее российские игроки «молний» — Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачев — станцевали под песню группы «Руки Вверх!».