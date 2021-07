Защитник сборной Италии Бонуччи потроллил англичан после финала Евро-2020

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи эмоционально отпраздновал победу в финале чемпионата Европы по футболу.

Игрок обороны туринского «Ювентуса» по окончании игры против сборной Англии подбежал к камере и прокричал в нее: «It's coming to Rome! It's coming to Rome!»

Эта фраза является отсылкой на популярную среди английских фанатов песню Three Lions, написанной специально к Евро-96, где есть фраза it's coming home, football's coming home — «он возвращается домой, футбол возвращается домой».

Видео опубликовано пресс-службой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Twitter.

Напомним, что сборная Италии обыграла национальную команду Англии в финальном матче Евро-2020. Встреча, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:1 (3:2 пен.)

На второй минуте матча сборную Англии вывел вперед Люк Шоу. В середине второго тайма счет после подачи углового сравнял защитник Леонардо Бонуччи.

Победу в серии одиннадцатиметровых ударов «скуадре адзурре» принес сейв Джанлуиджи Доннаруммы, парировавшего удар Букайо Саки.



Ранее сообщалось, что бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал бездарностями игроков сборных Италии и Англии.