Чешский экс-игрок ЦСКА раскритиковал подготовку молодых российских футболистов

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик высказался о лимите на легионеров в российском футболе, передает Sport24.

«В России не умеют воспитывать таких игроков, которые делают большую разницу, результат, технику и скорость на поле. Не знаю, убирать лимит или нет, но если есть хорошие иностранцы в клубах, то пусть играют, зачем ставить ограничения?» — сказал Ярошик.

Ярошик выступал за армейцев с 2003 по 2004 год.

С сезона-2020/21 действует лимит, согласно которому в общей заявке должно быть не более восьми легионеров.

Дискуссии об изменении лимита начались после вылета сборной России с чемпионата Европы — 2020. Команда под руководством Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

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