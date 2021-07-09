Британский журналист заявил, что Головина и Миранчука неправильно используют в сборной

Журналист из Великобритании Джон Брэдли, комментирующий российский футбол для английской аудитории, высказался по поводу отставки главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Для меня отставка Черчесова не является сюрпризом. На Евро национальная команда разочаровала множество людей. Россия была воодушевлена результатом на домашнем чемпионате мира, а сейчас россиянам необходимо сделать шаг вперед и найти выход из сложившейся ситуации — системный подход взращивания талантов и возвращение былых успехов.

Иностранный тренер или местный? Очень сложный вопрос. Знаю одно, новый тренер должен знать менталитет российских игроков, объединить их общей идеей. Посмотрите на прогресс датчан. Они совершили невероятный скачок за счет фундаментальной работы и выстроенной системы в Дании. Игроки проходят от института юношеского футбола до главной команды страны», — приводит слова журналиста «Матч ТВ».

Также Брэдли подчеркнул, что проблемы российского футбола не только в тренере.

«Мы должны взглянуть глубже. А еще, посмотрите, у вас есть Миранчук и Головин — фантастические игроки. Но вы не умеете их использовать. Вы не умеете выжимать максимум из имеющихся в их распоряжении сил. Не правильно, когда они не в стартовом составе. Нужно раскрывать потенциал футболистов, доверять молодым.

Появление Сафонова — смелое решение. Шунин? Уважаю этого вратаря, однако два-три года назад он и близко не был к сборной России, а сейчас в солидном возрасте чуть ли ни основной голкипер. Такие моменты заставляют задуматься», — сказал Брэдли.

Напомним, что 8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

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