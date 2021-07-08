Тактаров: сталинский подход помешал Черчесову в его работе

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров поделился мнением об уволенном тренере сборной России Станиславе Черчесове. Боец раскритиковал специалиста за неуважительное общение с журналистами.

«Мне сложно сказать про его футбольные знания. Но его односторонний подход к выбору состава во многом навредил ему. Также, сталинский подход во многом помешал Черчесову в его работе.Теперь нам нужен умнейший тренер, который умеет работать с непростыми по характеру футболистами. Даже вот с вами, журналистами, как он разговаривал, думая, что все его солдаты, а он командир. Так нельзя себя вести, у каждого своя профессия. Это хамское поведение ни в какие ворота не лезло», — передает слова Тактарова Sport24.

Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.

На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

Ранее стало известно, что бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо готов возглавить сборную России.