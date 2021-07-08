Гладилин считает, что судья помог англичанам в матче с Данией на Евро-2020

Известный футболист и тренер, ветеран «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота сборной Дании в полуфинальном матче Евро-2020 с англичанами. Напомним, футболист сборной Англии Рахим Стерлинг, находясь в штрафной зоне с мячом, упал после незначительного касания защитника датчан, после чего арбитр назначил 11-метровый удар. Кейн не смог реализовать попытку с первого удара, но забил мяч с добивания. Этот гол стал победным для сборной Англии (2:1).

«Мое мнение, что такие пенальти ставить нельзя. И вот почему: это полуфинал, идет дополнительное время, спорный момент, где не было явного фола. Там было соприкосновение, даже если просмотр и делался, то явного пенальти там не было. Было движение защитника ногой, но красиво сыграл нападающий, Стерлинг. Он артистически это сделал, мастерски. Нападающий, это его работа так делать, а защитник немного неуклюже сунул ногу, но там не было грубости, не было фола такого явного, когда кто-то сбивал бы или нарушал, прервал атаку в тот момент, когда кто-то мог забить мяч.

Такие пенальти в таких матчах не ставятся. Судья берет ответственность на себя, потому что это, по сути, приговор команде, той стране, которая защищается. Ставить такой пенальти было нельзя, а то, что был он или нет – он был сомнительный. Фольчик был небольшой, потому что ногу защитник все же ставил, если разбираться досконально. Судья посоветовался с VAR, а ему, наверно, сказали, что да, фол такой был, такое касание, но ты сам решай. И он решил поставить, спорный момент. Дело в Англии было, народ шумит, вот и вся тема, а такие пенальти не ставятся. Это просто давление было, и судья принял решение неправильное. Надо было продолжить игру дальше. Неизвестно, выиграла бы Дания или нет, еще было 15 минут дополнительного времени, еще могла быть серия пенальти. А так получилось, что судья помог. Мог и не назначить, и не было бы нарушения, его никто за это не осудил бы, потому что он действовал правильно», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Также Гладилин прокомментировал эпизод полуфинальной игры, когда на поле выкатился второй мяч.

«Это ерунда все, так всегда делается, хулиганы есть и будут. Футболисты готовы к этому. Выкатился мяч, это, так сказать, недоработка, мальчик мог выкатить за воротами. А кто с указкой… С такими моментами нужно бороться правоохранителям, такое есть. Это не ключевой момент, это надо наказывать организаторов-англичан, службу безопасности. Это не первый случай такой, что мешают. Они болеют за команду, конечно, они хотят помочь. Они пришли, деньги заплатили, но я не оправдываю этих ребят, это неправильно, это некрасиво, так нельзя делать. Но это не повлияло на результат, повлиял вот тот момент судейский», — сказал Гладилин.

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