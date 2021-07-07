Непомнящий: детским тренерам платят 8-15 тысяч рублей, это смешно

Тренер Валерий Непомнящий поделился своим видением ситуации в системе детского футбола в России, а также предложил пути решения проблем.

«Во-первых, необходимо, чтобы профессия детского футбольного тренера была престижной, а работать по этой специальности хотели лучшие. Для этого нужно повысить зарплату, ведь сейчас большинству платят смешные 8-15 тысяч рублей в месяц. В связи с этим наставники попадают под влияние родителей игроков, ведь те помогают и с приобретением экипировки, и со сбором денег на поездки.

Во-вторых, с семилетнего возраста детей заставляют добиваться результата. Вследствие этого тренер вынужден готовить команду, а должен развивать игроков, а талантливых ребят – и вовсе носить на руках. А все потому, что наставник получит премию лишь в том случае, если его подопечные займут высокое место на турнире», передает слова Непомнящего RT.

Также Непомнящий считает, что дети должны развиваться, а не добиваться результата во что бы то ни стало.

«На мой взгляд, стоит запретить играть на результат до 14 лет. Это необходимо, чтобы снять давление с юных спортсменов и дать им спокойно развиваться. А сейчас получается так, что на восьмилетнего ребенка параллельно кричат и тренер, и родители: «Отдай пас быстрее, не водись». Также необходимо понимать, что в России напрочь отсутствует дворовый футбол. А ведь именно там ребята росли и развивались самостоятельно. Остались лишь школы и команды, где большинство талантливых игроков превращаются в серость», — сказал Непомнящий.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах системы российского футбола.