Калиниченко сравнил сборную Украины с Португалией на победном для нее Евро-2016

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал выступление украинской команды на чемпионате Европы — 2020.

«Всегда ждешь максимального результата, но однозначно, что сборная Украины не слабее шведов. Спасибо этой команде, подарившей очень много эмоций. Да, были и негативные эмоции, было и тягостное ожидание выхода из группы, но сказать, что сборная Украины прыгнула выше головы, выйдя в четвертьфинал, я не могу.

Да, вышли из группы благодаря какому-то стечению обстоятельств, но на каждом крупном турнире такое бывает: на прошлом Евро сборная Португалия вышла из группы с тремя ничьими, а потом стала чемпионом. Это не случайность, а закономерный плод тяжелой работы», — приводит слова бывшего хавбека красно-белых ТАСС.

Напомним, в матче 1/4 финала Евро национальная команда Украины уступила сборной Англии со счетом 0:4. На группой стадии украинцы проиграли Нидерландам (2:3), Австрии (0:1), а также победили Северную Македонию (2:1). В первом матче плей-офф Украина в дополнительное время оказалась сильнее Швеции (2:1).

Ранее бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко поддержал сборную Украины и намекнул на возобновление карьеры.