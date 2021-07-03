Эрмитаж раскритиковал организацию зоны просмотра Евро на Дворцовой площади
Государственный Эрмитаж опубликовал на официальном сайте заявление по поводу организации фан-зоны для просмотра матчей чемпионата Европы — 2020 на Дворцовой площади.
В музее заявили, что площадка не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу.
»Власти Петербурга и сам Эрмитаж приложили немалые усилия к тому, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия. Однако в результате давления со стороны УЕФА около десяти дней великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади будет-таки оккупирован передвижным «парком культуры и отдыха», — говорится в заявлении.
В Эрмитаже отметили, что международным спортивным организациям важен не столько спорт, сколько сопутствующий доход.
Фан-зона на Дворцовой площади была открыта 2 июля. Перед стартом турнира площадка для публичного просмотра матчей чемпионата Европы — 2020 появилась на Конюшенной площади и у дворца спорта «Юбилейный».
Ранее президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал, почему Санкт-Петербург принял матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу в условиях пандемии коронавируса.