Эрмитаж раскритиковал организацию зоны просмотра Евро на Дворцовой площади

Государственный Эрмитаж опубликовал на официальном сайте заявление по поводу организации фан-зоны для просмотра матчей чемпионата Европы — 2020 на Дворцовой площади.

В музее заявили, что площадка не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу.

»Власти Петербурга и сам Эрмитаж приложили немалые усилия к тому, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия. Однако в результате давления со стороны УЕФА около десяти дней великий архитектурный ансамбль Дворцовой площади будет-таки оккупирован передвижным «парком культуры и отдыха», — говорится в заявлении.

В Эрмитаже отметили, что международным спортивным организациям важен не столько спорт, сколько сопутствующий доход.

Фан-зона на Дворцовой площади была открыта 2 июля. Перед стартом турнира площадка для публичного просмотра матчей чемпионата Европы — 2020 появилась на Конюшенной площади и у дворца спорта «Юбилейный».

Ранее президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал, почему Санкт-Петербург принял матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу в условиях пандемии коронавируса.