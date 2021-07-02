Экс-игрок «Спартака»: сейчас Черчесову только Старик Хоттабыч поможет

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением, сможет ли сборная России по футболу лучше играть при другом тренере, если Станислав Черчесов покинет пост наставника национальной команды.

«Сейчас об этом что говорить? Гадать, кто этот тренер… Здесь нужно время прежде всего. Посмотреть, кто сейчас в порядке. Через два месяца уже игры, кто сейчас будет? К сожалению, есть только один тренер – это Старик Хоттабыч, был такой в сказке, брал волосенки и дергал. Вот сейчас Черчесову только Старик Хоттабыч поможет. Потому что за два месяца привести в порядок команду, которая разобрана, может только Старик Хоттабыч. Люди все видели, что об этом говорить?» — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Напомним, Черчесов провел первую пресс-конференцию после выступления на чемпионате Европы — 2020, в котором сборная России выиграла один групповой матч из трех возможных и не смогла выйти в-плей-офф.

Сборная России не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы — 2020, заняв четвертое место в группе B. Подопечные Черчесова набрали три очка, обыграв сборную Финляндии (1:0), а также потерпев поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Разница забитых и пропущенных голов у российской команды отрицательная — »-5».

Ранее комментатор и телеведущий Георгий Черданцев высказался о последних результатах сборной России.