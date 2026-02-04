Госсекретарь США заявил о хорошей новости по урегулированию на Украине

Рубио: факт переговоров в Абу-Даби сам по себе является хорошей новостью

Факт проведения переговоров в Абу-Даби между Россией и Украиной сам по себе является хорошей новостью. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет РИА Новости.

«Что касается переговоров в Абу-Даби, хорошая новость заключается в том, что впервые за очень долгое время технические военные группы и с украинской, и с российской стороны проводят встречу», — сказал он.

По его словам, список нерешенных вопросов по урегулированию на Украине существенно сократился, но остались самые сложные.

В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби проходит второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. В западных СМИ считают, что предстоящие встречи могут быть «более многообещающими» и дать шанс окончить конфликт уже весной. При этом накануне встреч президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поменяет подход к переговорам в связи с атаками по энергетической инфраструктуре. Каким будет второй раунд переговоров в ОАЭ — в материале «Газеты.Ru».

До этого бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru» выразил уверенность, что без личной встречи украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина никаких договоренностей на переговорах в ОАЭ можно не ожидать.

Ранее экс-чиновник с Украины объяснил смену тона делегации России на переговорах в ОАЭ.