Игрок «Алании», оскорбивший теннисистку Касаткину, удалил Instagram

Полузащитник владикавказской «Алании» Владимир Хубулов, который оскорбил российскую теннисистку Дарью Касаткину, удалил свой аккаунт в Instagram после того, как она выложила в сториз скрин его сообщения с оскорблениями.

1 июля Касаткина потерпела поражение от представительницы Латвии Елены Остапенко во втором круге Уимблдона — 1:6, 6:3, 6:8.

Касаткина занимает 35-е место в рейтинге WTA. В ее активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году.

Хубулов в минувшем сезоне провел за владикавказскую команду в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) 25 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в Instagram скриншот, где запечатлено оскорбительное сообщение от игрока владикавказской «Алании» Владимира Хубулова.