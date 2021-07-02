Олимпийский чемпион о сборной России на Евро: дело не в игроках или Черчесове, а в системе

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Игру команды оцениваю отрицательно. Это связано с системными ошибками в управлении российским футболом. Он у нас перекачан деньгами, и из-за этого мотивация у спортсменов теряется. Дело не конкретно в этих игроках, а в целом, у любого человека, когда его заваливают деньгами, пропадает какая-либо мотивация. Ничего с этим не поделаешь.

Не государство должно поддерживать профессиональные клубы, а частные инвесторы. Тогда футболисты будут действительно стараться показать свой лучший результат, чтобы получить зарплату. А когда даже запасные получают космические зарплаты, как это может дать результат? Никак! Дело ведь не в этом составе команды, не в Черчесове, дело в самой системе!

Только тем игрокам, которые будут поддерживать высокий уровень можно будет платить большие деньги, а всех остальных на простую заплату, как у обычных людей, 35-50 тысяч рублей», — приводит слова Васильева Sports.ru.

Напомним, 30 июня состоялось заседание технического комитета РФС, на котором работа Станислава Черчесова на Евро-2020 была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

Ранее известный российский актер Дмитрий Назаров в стихах спародировал Станислава Черчесова.