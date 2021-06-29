Защитник сборной Украины терял сознание перед стартом Евро

Защитник бельгийского «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь испытывал проблемы со здоровьем перед стартом чемпионата Европы — 2020, сообщает журналист Игорь Цыганык в эфире Youtube-канала Football Hub.

«У Соболя перед Евро были серьезные проблемы со здоровьем. Он неоднократно терял сознание. Проводили дополнительное медобследование. Вроде бы все нормально. Не исключаю, что защитник может выйти на поле в матче со Швецией, потому что он силовой футболист», — сказал журналист.

29 июня сборная Украины сыграет со Швецией в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Матч пройдет на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия).

Украинцы в своем квартете С заняли третье место. Подопечные Андрея Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и оказались сильнее Северной Македонии (2:1).

Сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места в группе Е после ничьей с Испанией (0:0) и двух побед с минимальным счетом над Словакией (1:0) и Польшей (3:2).

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко назвал шведских футболистов роботами.